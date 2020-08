أخبار ليبيا24 كشف مصدر مطلع أن مدينة مصراتة شهدت أمس الأول الخميس تصفية رئيس قسم جوازات تاورغاء ورئيس مكتب مباحث الجوازات وشؤون الأجانب بمطار مصراتة سابقا نقيب خالد غيث علي احفيظ التاورغي. وأضاف المصدر أن التاورغي والشهير “خالد الصابر” من مواليد نوفمبر 1982 تعرض لإطلاق النار من قبل مجموعة مسلحة لم يتم تحديد هويتها أو […]

