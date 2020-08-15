تسجيل 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات و32 حالة شفاء، وقد تصدرت طرابلس الإصابات الجديدة بـ83 حالة بين جديدة ومخالطة.

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