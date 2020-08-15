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تسجيل 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات و32 حالة شفاء، وقد تصدرت طرابلس الإصابات الجديدة بـ83 حالة بين جديدة ومخالطة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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