صحة الوفاق: حملة مسحات عشوائية للكشف عن كورونا

انطلقت اليوم السبت فرق الاستجابة السريعة التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق في حملة ميدانية لإجراء المسحات العشوائية للكشف عن فيروس كورونا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن الحملة بدأت بعدد من عمال الشركة العامة للنظافة القائمين على عملية تنظيف الطريق السريع بطرابلس كما شملت الحملة بعض المواطنين ورجال الأمن بالمنطقة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود إدارة الطوارئ الصحية التابعة لوزارة الصحة التي تهدف للرفع من قدراتها ودرجة استعدادها للكشف المبكر عن الحالات المصابة وسرعة التعامل معها.