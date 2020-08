الشكشاك يطالب القادمين من خارج تاورغاء بتقديم إثبات خلوهم من كورونا

طالب

رئيس المجلس المحلي تاورغاء، عبدالرحمن الشكشاك، جميع القادمين من خارج المدينة، بتقديم

ما يفيد بخلوهم من فيروس كورونا.

وأوضح الشكشاك، أنه رغم قلة الإمكانيات المتاحة

للمجلس المحلي يتم تطبيق الحظر بكل قوة وحزم بفضل تكاتف المدينة بكل إداراتها ومؤسساتها وغرفة الطوارئ ورجال الأمن والصحة والخدمات العامة

ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين المقيمين بالمدينة.

