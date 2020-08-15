“عريش” ينفي تحول “طبي سبها” إلى بؤرة لكورونا

نفى الدكتور عبدالرحمن عريش مدير عام مركز سبها الطبي ما تناقلته بعض القنوات والوكالات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي بما قال إنه تصريح لهُ بأن المركز أصبح بؤرةً لفيروس كورونا.

وقال عريش في تصريح لمكتب الإعلام بمركز سبها الطبي إنه لم يقدم أي تصريح لأي قناة تلفزيونية أو أي وسيلة إعلامية بعد إصابته شخصياً بفيروس كورونا وهو ملتزم بالبقاء في الحجر الصحي داخل منزله بمدينة سبها.

يُشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، سجل، الجمعة، تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 277 حالة موجبة، ليصبح إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 7,327 إصابة، كما أعلن المركز تسجيل 32 حالة شفاء، 14 حالة في سبها و9 حالات في مصراتة وحالتين في زليتن، و7 حالات في مسلاتة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 848 حالة.

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