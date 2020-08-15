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“عريش” ينفي تحول “طبي سبها” إلى بؤرة لكورونا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى الدكتور عبدالرحمن عريش مدير عام مركز سبها الطبي ما تناقلته بعض القنوات والوكالات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي بما قال إنه تصريح لهُ بأن المركز أصبح بؤرةً لفيروس كورونا.

وقال عريش في تصريح لمكتب الإعلام بمركز سبها الطبي إنه لم يقدم أي تصريح لأي قناة تلفزيونية أو أي وسيلة إعلامية بعد إصابته شخصياً بفيروس كورونا وهو ملتزم بالبقاء في الحجر الصحي داخل منزله بمدينة سبها.

يُشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، سجل، الجمعة، تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 277 حالة موجبة، ليصبح إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 7,327 إصابة، كما أعلن المركز تسجيل 32 حالة شفاء، 14 حالة في سبها و9 حالات في مصراتة وحالتين في زليتن، و7 حالات في مسلاتة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 848 حالة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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