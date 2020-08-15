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تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صرمان

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أصدرت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا في بلدية صرمان أمس، بيانا أكدت فيه تسجيل 5 إصابات جديدة في المدينة، لأشخاص مخالطين لمصابين سابقين، فيما بقيت 4 عينات لم تظهر نتائجها بعد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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