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كاتب تركي: اتفاقيتنا مع «حكومة الوفاق» ستمنع مصر واليونان من التنقيب في «حدودنا البحرية»

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال إسماعيل ياشا، الكاتب الصحفي التركي، المقرب من الحزب الحاكم برئاسة رجب أردوغان، إن: “أنقرة لا تعترف باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان، ولن تعترف بها، بل ستعارضها بقوة، سواء عبر الجهود الدبلوماسية أو من خلال حضورها العسكري في البحر الأبيض، وأعمال التنقيب في المناطق التي تقع داخل حدودها البحرية، وفق الاتفاقية الموقعة بين تركيا وليبيا (حكومة الوفاق)، وتؤكد أنه لا توجد حدود بحرية بين مصر واليونان في المتوسط. ويمكن أن نقول إن إرسال سفينة “عروج رئيس” لإجراء المسح الزلزالي في تلك المنطقة؛ أول رد تركي عملي على الخطوة المصرية اليونانية” على حد قوله.

أضاف “ياشا” في مقاله بموقع “عربي 21” الممول قطرياً، أمس، أن: “أنقرة تفضِّل الحوار والتفاوض لحل خلافاتها مع اليونان وغيرها في البحر الأبيض. وحين طلبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان وقف أعمال التنقيب لتخفيف التوتر وإفساح المجال للمفاوضات، رحَّب الجانب التركي بهذا الطلب، إلا أن اليونان استغلت حسن نية تركيا لتسرع إلى مصر من أجل توقيع اتفاقية رسم الحدود البحرية، بهدف قطع الطريق أمام أي حل تفاوضي. ومع ذلك، ما زالت أنقرة تصر على تغليب العقل ولغة الحوار لتجنيب المنطقة من ويلات التصعيد والصدام العسكري. ولعل أكبر دليل على ذلك، دعوة أردوغان إلى اجتماع للدول المشاطئة للبحر الأبيض لإيجاد صيغة متفق عليها من أجل تقسيم عادل يحفظ حقوق الجميع” وفق قوله.

وواصل “ياشا”: ” سفينة “عروج رئيس” تواصل أعمالها في البحر الأبيض تحت حماية السفن والطائرات الحربية؛ لأن تركيا لا تؤمن بمبدأ “الحياة مفاوضات”، وعازمة على حماية حقوقها ومصالحها في البحر الأبيض مهما كان الثمن، وستتخذ بالتأكيد كافة التدابير اللازمة من أجل ذلك. وإن وصلت الجهود الدبلوماسية إلى طريق مسدود، وحاولت اليونان والقوى الداعمة لها فرض أمر واقع في البحر الأبيض، ولم يبق سوى الحل العسكري، فإنها مستعدة للمواجهة والدفاع عن حقوقها ومصالحها. ولا ينتظر أحد من أنقرة أن تستسلم للضغوط والابتزازات لتقبل استبعادها عن البحر الأبيض”.

 

 

 

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صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقلى وغبى جدا واضح انه ساقط فى الجغرافيا ولا يعرف ان اليونان فى مواجهة مصر وليبيا وان تركيا ليس لها اى حدود بحرية مع ليبيا نهائيا ورسمت خط مائل لو رسمت مصر مثله مع ايطاليا بنفس الغباوة فانها ستحصل على نصف مياه ليبيا واليونان ومالم يعلمه هذا الحمار ان مياه الاقتصادية خارج اى نزاعات فهى بين اليونان وتركيا وحتى اتفاقية الفنكوش مع ليبيا تضيف لمصر مساحات جديدة على حساب اليونان ولكنها مهالفة لقانون البحار الدولى وعموما مشكلتكم مع اليونان دخل فيها قوى كبرى قادرة على كسر عظامكم وفى النهاية سيشرب اردوغان من البحر فاذا لم يكفى يشرب من بز موزه !!

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  • واضح ان هذا الحمار يتصور ان اليونان نقلوها بعيد ووضعوا تركيا مكانها عموما نحن فى زمن القوة والتاريخ خير شاهد على انتصارات الجيش المصرى الساحقة على الاتراك ولولا تدخل اوربا لكانت تركيا محافظة مصرية ففى المعركة الاولى اسر الجيش المصرى عام 1932 قائد الجيش التركى رشيد باشا ومعه الاف القادة والجنود مات بعدها السلطان العثمانى وتولى ابنه محمود وهو طفل السلطة وهزموا مرة اخرى شر هزيمة على يد الجيش المصرى وانضم الاسطول العثمانى الى الجيش المصرى فهل يفعلها مرة اخرى فى ظل سلطان مكروه من غالبية شعبه ومن جيشه الذى نكل به وعراه فى الشارع !!!

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  • الامارات بعد تسع سنوات من ذبح لمحمد صلى الله عليه تتوج بالعلاقات اليهودية
    يحق ليهود الامارات الفرح بالانتصار على محمد صلى الله عليه وسلم ويحق لباقي اليهود المسيطرين على الدول العربية الاعلان عن انتصاراتهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل البحرين وقطروالكويت وليبيا ولبنان واليمن والسودان والجزائر والعراق وسوريا ليحق لهم الالتحاق بباقي الدول اليهودية الاخرى مثل تركيا ومصر والاردن وقطر والامارات والسعودية والمغرب ومريتانيا وايران وعمان الذين سبقوهم للقوادة الى اسرائيل .
    من قتل الحسن والحسين لم يحكم الدول العربية والاسلامية إلا اليهود أوحفاد اليهود أو فروخ الحرام كلاب اليهود وقوادة اليهود … أمام الشعوب العربية خياران لا ثالث لهم وهو :
    الخيار الاول : أم الموت بسكاكين داعش والحرب النفسية والمعيشة الضنكا الماسونية الاخوان وفتاوي صهيونية السلفية والتكفرية القاعدية والمقاتلية أو الموت بسكاكينهم وفتاويهم والازمات والحروب والذبح والسلخ والجوع والفقر والسجن والتشريد والتهجير والطرد والافلاس والتدمير بمباركة سلفية داعشية يهودية.
    الخيار الثاني : التطبيع مع اسرائيل واليهود والخضوع والخنوع والركوع والسجود والتقرب إليهم بالقرابين العربية مقابل الرضا عنهم للعيس بسلام.
    جميع الدول العربية يحكم فيها اليهود أوبناء اليهود أو حفاد اليهود أو كلاب اليهود أوفروخ اليهود أو عبيد اليهود أو عاهرات اليهود أو زوامل اليهود أو خنازير اليهود فأي شخص يعتقد بأنه في بلده فهو واهم فهو يعيش وسط اليهود … هل تعتقد بأن الفلسطنين ليسوا يهود هم أكبر يهود ويعملون لمصلحة اليهود … فأنت وسط الشرق الاوسط اليهودي الكبير… فأنت محاصر من جميع الاتجاهات من قبل يهود مسلمين الشرق الاوسط قبل يهود الغرب والشرق.

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