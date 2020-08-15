مؤسسة النفط تكشف إجمالي الخسائر جراء إغلاق الموانئ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السبت إجمالي الخسائر جراء إغلاق الموانئ النفطية في ليبيا.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الخسائر جراء 211 يوم من إعلاق الموانئ النفطية بلغ 8,368,533,883 دولار.

وكان الجيش أعلن شروطا لإعادة فتح الموانئ النفطية تمثلت في فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط وإيجاد آلية واضحة للتوزيع العادل لعوائد النفط بأقاليم ليبيا بضمانات دولية ووضع آلية شفافة بضمانات دولية تكفل عدم استخدام العوائد لتمويل الإرهاب ومراجعة حسابات المصرف المركزي لمعرفة بنود صرف العوائد للسنوات الماضية.