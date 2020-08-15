تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طبرق

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية في طبرق أمس تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حالة واحدة منها قادمة من جمهورية مصر، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في طبرق إلى 100 إصابة منذ بداية الجائحة مع تعافي 25 مصابا.

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