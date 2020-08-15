عقوب يطالب المستشفيات ومراكز العزل بالتأكد من مخزون الأكسجين

وجه وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، السبت، تعليمات إلى مديري المستشفيات التعليمية والعامة والقروية، ومديري المراكز الطبية والتخصصية، ومديري مراكز العزل الصحي بالبلديات بخصوص المخزون من الغازات الطبية «الأكسجين».

وطالب عقوب في خطاب وجهه إلى هؤلاء المسؤولين ونشرته صفحة إدارة الإعلامة بوزارة الصحة على موقع «فيسبوك» بالتأكيد على المخزون من الغازات الطبية «الأكسجين» وصيانة ومتابعة مصادر الكهرباء البلدية «المولدات الكهربائية»، وتوفير الوقود الخاص بها «ديزل».

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كما طلب عقوب من مديري المراكز الطبية والتخصصية، ومديري مراكز العزل الصحي بالبلديات بتوجيه الإدارات الفنية التابعة لهم بالاهتمام الكامل بهذه المعدات من حيث الصيانة واستمراريتها في تقديم الخدمات.

ومساء الجمعة، أكد عقوب مخاطبة وزارته الوكلاء والشركات المعنية للبدء في عروضها للتعاقد على شراء لقاحات «كورونا» الجديدة، سواء اللقاح البريطاني أو الروسي.

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