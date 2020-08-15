عدم تسجيل إصابات جديدة في البيضاء أمس الجمعة

أكد مركز الرصد الأولي بإدارة الشؤون الصحية في البيضاء عدم تسجيل إصابات جديدة أمس الجمعة، مشيرا إلى أن إجمالي حالات الاشتباه بلغ 13 حالة.

وأوضح المركز أن فرق الرصد والتقصي تقوم بمتابعة المخالطين للحالات المصابة بالمدينة، بالإضافة إلى العمل على حصر المخالطين، سواء القادمون من المدن التي تفشى فيها الوباء أو الحالات التي تتم مراجعتها، وإعداد جداول معينة وثابتة لمتابعتها.

هذا ودعا المركز المواطنين إلى الالتزام بالحظر وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والتقيد بإجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي.

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