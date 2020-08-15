عرض فروسية في راس لانوف ترويجا لافتتاح نادي للفرسان

نظم بعض فرسان مدينة راس لانوف مع فرسان بلدتي بن جواد والنوفلية عرضاً بسيطاً في تجهيزه، مهماً في معناه للميز الشعبي في راس لانوف، حيث تشكل رياضة الفروسية الشعبية أو الميز الشعبي جزءا من هوية الليبيين وتعد الخيول من أهم العناصر الرمزية في تاريخهم ومعيشتهم ونضالهم ضد الغزاة.

وسعى القيمون على الميز الشعبي إلى الترفيه عن محبي الفروسية ورسم أجواء من البهجة على الحاضرين، من خلال عروض متميزة للفروسية الشعبية، قام بها المشاركون وسط حضور شعبي غفير.

يشار إلى أن شباب بلدية خليج السدرة يسعون لإقامة نادي للفروسية، للاهتمام بهذه الرياضة الشعبية وتأكيدا على تمسكهم بالأصالة وتقاليد الأجداد وإحياء الموروث الذي يعتزون به.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية