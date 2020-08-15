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عرض فروسية في راس لانوف ترويجا لافتتاح نادي للفرسان

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم بعض فرسان مدينة راس لانوف مع فرسان بلدتي بن جواد والنوفلية عرضاً بسيطاً في تجهيزه، مهماً في معناه للميز الشعبي في راس لانوف، حيث تشكل رياضة الفروسية الشعبية أو الميز الشعبي جزءا من هوية الليبيين وتعد الخيول من أهم العناصر الرمزية في تاريخهم ومعيشتهم ونضالهم ضد الغزاة.

وسعى القيمون على الميز الشعبي إلى الترفيه عن محبي الفروسية ورسم أجواء من البهجة على الحاضرين، من خلال عروض متميزة للفروسية الشعبية، قام بها المشاركون وسط حضور شعبي غفير.

يشار إلى أن شباب بلدية خليج السدرة يسعون لإقامة نادي للفروسية، للاهتمام بهذه الرياضة الشعبية وتأكيدا على تمسكهم بالأصالة وتقاليد الأجداد وإحياء الموروث الذي يعتزون به.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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