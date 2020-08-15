45 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة والحصيلة ترتفع إلى 1778

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، السبت، تسجيل 45 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» جميعها لمخالطين خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلدية إلى 1778 مصابًا.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الإصابات النشطة وصلت إلى 1584 حالة، إضافة إلى 162 حالة شفاء، 32 وفاة جراء الفيروس الذي ظهر في ليبيا لأول مرة في مارس الماضي.

اقرأ أيضا تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في مصراتة

وأحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، 277 حالة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في عموم ليبيا، ووفاة أربع حالات، وشفاء 32 حالة أخرى. وبهذا الإعلان، يصل إجمالي الحالات المصابة في عموم البلاد منذ بدء انتشار الفيروس في مارس الماضي حتى الآن إلى 7327 حالة، لا يزال 6340 منها نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 848 شخصًا، والوفيات 139 حالة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا