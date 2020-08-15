مساعٍ للتوعية بمكافحة الحشرة القشرية في وادي عتبة

أشرفت منظمة ليبيا للزراعة والبيئة ورشة تدريبية في وادي عتبة حول آفة النخيل ومكافحة الحشرة القشرية، برعاية المنظمة الدولية للهجرة.

وشهد مقر منتزه الكرم السياحي في “وادي عتبة” وصالة الضيافة بمسجد الرحمة في بلدة تقروطين فعاليات الورشة التي استهدفت المزارعين المتضررين من آفات النخيل والمجاورين للمزارعين، بحضور رئيس منظمة ليبيا للزراعة والبيئة ومنسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ببلدية وادي عتبة .

وعرفت الورشة المزارعين بآفة الحشرة القشرية الخضراء وطرق مكافحتها وأماكن وجودها داخل الشجرة والإرشادات الصحيحة للحد من توسع انتشارها في المنطقة الزراعية كما أقيمت على هامش الورشة زيارة ميدانية لإحدى المزارع للاطلاع على الأشجار المصابة.

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