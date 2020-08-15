مركز الرقابة على الأغذية يجري جولة تفتيشية على محال اللحوم بطرابلس

أجرى مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمكتب الرقابة الداخلية فرع طرابلس، حملة تفتيشية توعوية استهدفت محال ذبح وبيع اللحوم في منطقة غوط الشعال.

وأشار المركز إلى ضبط بعض المحال المخالفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات الضبطية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا