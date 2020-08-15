أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة عن افتتاح قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن والأمراض الصدرية لاستقبال مرضى كورونا.

وبينت اللجنة أنه بهدف زيادة السعة السريرية لمواجهة جائحة كورونا أقدمت اللجنة العليا اليوم السبت على افتتاح قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن والأمراض الصدرية والذي يضم عدد 16 سريرا للعناية الفائقة، وغرف لإقامة العناصر الطبية، ومصنعا للأكسجين ومختبراً للتحاليل الطبية.

وأعلنت اليوم السبت تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المدينة مبينة أن جميع الحالات الجديدة المصابة تعود لمخالطين لحالات سابقة وبذلك يكون إجمالي الاصابات المؤكدة بالمدينة 1778 منها الحالات النشطة 1584 وحالات الشفاء 162 والوفيات 32 حالة.