«الهنقاري» مهاجماً «بومطاري»: وزير مشبوه يعمل لصالح «حفتر» والمنطقة الشرقية

هاجم محمد الهنقاري، الذي تقدمه الأذرع الإعلامية لـ”الإخوان” بوصفه “محللاً سياسياً، فرج بومطاري، وزير المالية بـ”حكومة الوفاق”، واصفاً إياه بـ”الوزير المشبوه” على حد تعبيره.

قال “الهنقاري” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت: “وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري. لصالح من يعمل هذا الوزير المشبوه، هناك شبهات كبيرة حول هذا الوزير بالعمل لصالح معسكر الكرامة في تضيق الخناق علي معيشة المواطن الليبي منذ توليه حقيبة وزارة المالية بحكومة السراج” على حد قوله.

أضاف “الهنقاري”: “عدم تجديد قرار استيراد السلع المختلفة الضرورية بدون اعتماد بنكي الذي سبب خسائر للتجار والمواطنين يؤكد تامره مع معسكر الكرامة لإثارة الفوضي في الشارع الطرابلسي، مع العلم ان في المنطقة الشرقية مسموح باستيراد السلع بدون اعتماد بنكي، وطلبه استيراد السلع باعتماد بنكي من المركزي ضرب من الجنون لأن المركزي اقتصر الاستراد علي السلع الغدائية الاساسية فقط” وفق قوله.

وواصل “الهنقاري” قائلاً: “الاستنتاج؛ يتضح ان الوزير يضغط علي التجار في اتجاه شحن بضائعهم للمنطقة الشرقية حتي يتحكم ويستفيد ماليا حفتر ومترتزقته الذي يعاني ازمة مالية” على حد زعمه.