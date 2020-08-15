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«أردوغان»: أي مضايقات يونانية للسفن التركية في «المتوسط» ستقابل بالرد المناسب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اليونان مؤكدا أنه حال تعرضت السفينة التركية لأدنى مضايقة أثناء التنقيب بالمتوسط لن يتردد في الرد اللازم.

تصريحات “أردوغان” تأتي بعد مزاعم للمتحدّث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قال فيها إنّ تركيا تدعم حلَّ المشاكل في ليبيا وشرقي المتوسّط عبر السلام والتفاوض في إطار القانون الدوليّ.

ووفقما ذكرت وكالة “الأناضول” التركية، فقد جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين “قالن” ومستشار مجلس الأمن القوميّ الأمريكيّ روبرت أوبراين، لبحث قضايا ليبيا وشرقي البحر المتوسط وفلسطين.

وزعم بيان لقالن وأوبراين، بحسب صادر عن الرئاسة أنّ تركيا تدعم حلَّ المشاكل في ليبيا وشرقي المتوسّط عبر السلام والتفاوض في إطار القانون الدوليّ.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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