النجار : الوضع الوبائي يدعو للقلق ولم توضع خطة لحل أزمة كورونا في بدايتها

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، السبت أن الوضع الوبائي يدعو إلى القلق، وأن هناك زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا، موضحا أن أغلب زيادات الحالات في مدن طرابلس ومصراتة والخمس.

وأضاف النجار في تصريحات صحفية، أن المركز سيشدد على الرصد والتقصي والاستجابة السريعة للحد من انتشار الفيروس خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحظر والقفل أصبح غير مجدي مع طول أمد الجائحة .

وأشار النجار إلى أن الرصد يعتمد بشكل كبير على وجود معمل لديه القدرة على تشخيص كل العينات التي تأتي له، وتحليل ما لا يقل عن 5 الاف عينة يوميا، موضحا أن العينات التي يستطيع المركز استقبالها في اليوم لم تصل لهذا العدد، حيث وصل عدد العينات التي تم فحصها أمس إلى ٢٣٨٣ عينة.

وحول سبب عدم رفع قدرة المختبرات التابعة للمركز وجعلها تأخذ العدد المطلوب من العينات أوضح أن المشكلة متعددة الجوانب، حيث كان هناك سوء إدارة، وتدخل من أكثر من جهة، فلم توضع خطة محكمة من البداية ولم تدُار الأزمة بشكل جيد”.

وأكد النجار أنه بداية من الأسبوع القادم ستكون هناك حملة كبيرة في مصراتة والبلديات التي يرتفع بها عدد المصابين في طرابلس، وسيتم تكثيف الجهود في بلدية سبها، للعمل على إيقاف انتشار المرض من خلال الاهتمام بمراكز العزل وتوفير ما تحتاج له من أجهزة تنفس صناعي وغرف العناية الفائقة لمعالجة الحالات”.

