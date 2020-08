تونس تحبط محاولة تهريب 17 ألف علبة أدوية إلى ليبيا

أعلنت الديوانة التونسية اليوم السبت، حجز شاحنة رباعية الدفع أثناء توجهها إلى ليبيا وهي محملة بكمية كبيرة من الأدوية مختلفة الأنواع.

وأوضحت الديوانة في بيان لها، أنه تم اخضاع الشاحنة إلى التفتيش الدقيق بمقر الفرقة وتبين أن البضاعة المهربة متمثلة في 17 ألف علبة أدوية خاصة بالأمراض المزمنة مستوردة من الخارج بلغت قيمتها حوالي 150 ألف دينار، موضحة أن الشاحنة كانت متجهة إلى الحدود الليبية عبر المسالك الصحراوية إنطلاقا من جهة بن قردان و مرورا بجهة الظاهر الصحراوية من ولاية تطاوين.

