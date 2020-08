لجنة مكافحة كورونا بصرمان تعاني من نقص الأجهزة الطبية

قالت مصادر صحفية، السبت، إن لجنة مكافحة جائحة فيروس كورونا بلجنة الأزمة ببلدية

صرمان تعاني من تأخر الإعلان عن نتائج العينات المرسلة منها إلى المختبرات .

وأضافت المصادر أن اللجنة تعاني أيضا من نقص في الأجهزة الطبية، وعدم تقاضي أكثر من 35 عضوا باللجنة مستحقاتهم المالية.

وأوضحت المصادر أن اللجنة تشكو من عدم التزام بعض المواطنين بالاجراءات

الوقائية .

