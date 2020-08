هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اليونان مؤكدا أنه حال تعرضت السفينة التركية لأدنى مضايقة أثناء التنقيب بالمتوسط لن يتردد في الرد اللازم.

The post عاجل // أردوغان مهددا اليونان: سنرد على أي مضايقات تتعرض لها السفينة التركية في المتوسط appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24