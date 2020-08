طالبت وزارة

الصحة في الحكوم المؤقتة اليوم السبت من المسؤولين ضرورة التأكيد على جاهزية

المعدات الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا.

وأوضحت الوزارة

في كتاب موجه من طارق نوح سعد مدير مكتب وزير الصحة لمديري كل من المستشفيات

العامة والتعليمية القروية ومراكز العزل السريري الطبي بالبلديات والمراكز الطبية

والتخصصية بالتأكيد على المخزون من الغازات الطبية “الأكسجين” وصيانة

مصادر الكهرباء البديلة “المولدات الكهربائية”.

كما دعت الوزارة

إلى الاهتمام بتوفير الوقود الخاص بالمولدات “الديزل” وتوجيه الإدارات

الفنية التابعة لهذه المؤسسات للاهتمام الكامل بالعدات من حيث الصيانة واستمراريتها

في تقديم الخدمات.

The post صحة المؤقتة تطالب المسؤولين بالتأكد من جاهزية المعدات الطبية بالمؤسسات وصيانتها الدورية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24