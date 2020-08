عاجل // إيتاميل رادار: رصد طائرتين أمريكيتين أثناء قيامهما بمهمة فوق ليبيا ثم العودة إلى صقلية

أعلن موقع إيتاميل رادار الإيطالين اليوم السبت، رصد طائرتين بدون طيار تابعتين للقوات الجوية الأمريكية من طراز إم كيو-9 ريبر ، القاذفة للصواريخ، في رحلة من ليبيا إلى القاعدة البحرية الجوية الأمريكية في سيجونيلا بجزيرة صقلية، مؤكدًا أن هذه الطائرات بالإضافة إلى طائرات أخرى من طراز جلوبال هوك تقوم بمهام منتظمة فوق ليبيا.

