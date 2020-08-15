«صحة الوفاق» تطلق حملة ميدانية لإجراء مسحات عشوائية بشوارع طرابلس

أطلقت فرق الاستجابة السريعة، اليوم ومنذ ساعات الصباح الأولى، حملة ميدانية لإجراء مسحات عشوائية بدأتها بعدد من عمال الشركة العامة للنظافة القائمين علي عملية تنظيف الطريق السريع بطرابلس، كما شملت الحملة بعض المواطنين ورجال الأمن بالمنطقة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود إدارة الطوارئ الصحية للرفع من قدراتها ودرجة استعدادها للكشف المبكر عن الحالات المصابة وسرعة التعامل معها.

«صحة الوفاق»: جسور جوية وبحرية مع فرنسا وبلجيكا وتركيا لتوفير الإمدادات الطبية

والخميس، قالت وزارة الصحة في حكومة الوفاق إنه جرى إقامة جسور جوية وبحرية مع فرنسا وبلجيكا وتركيا، لضمان توريد الإمدادات الطبية بشكل منظم عبر الطائرات وسفن الشحن.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار «تعزيز مخزون الدولة الإستراتيجي من الإمدادات الطبية المتنوعة، والمتعلقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد».

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