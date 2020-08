أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، اليوم السبت، خلو 70 عينة لمستخدمي الشركة من فيروس كورونا.

