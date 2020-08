لمكافحة كورونا.. افتتاح قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن والأمراض الصدرية

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، السبت، افتتاح قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن والأمراض الصدرية.

وقالت اللجنة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك” إن قسم العزل يحتوي على 16 سريرا للعناية الفائقة،

وغرف لإقامة العناصر الطبية، ومصنعا للأكسجين ومختبراً للتحاليل الطبية.

وأفادت اللجنة بأن قسم العزل من أجل زيادة السعة السريرية لمواجهة جائحة فيروس كورونا بالبلدية.

