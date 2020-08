قالت وزارة الداخلية الإيطالية، السبت، إن المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا زادوا بنحو 150 % على مدار العام الماضي.

وأوضحت الوزراة في بيان لها، أن الغالبية العظمى من المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا قادمين من ليبيا وتونس.

