أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بني وليد، السبت، أن فرق الرصد والاستجابة السريعة أرسلت 49 عينة من مخالطين وعينات متابعة شفاء من فيروس كورونا للمختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الامراض.

