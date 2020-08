المرصد السوري: السماسرة جندوا 120 مرتزقا سوريا للقتال في ليبيا

قال مدير المرصد السوري رامي عبد الرجمن، اليوم السبت إن هناك نحو 400 مقاتل من الفصائل الموالية لتركيا متواجدين منذ أشهر في إحدى القواعد العسكرية في قطر.

وأوضح عبد الرحمن، أن سماسرة جندوا نحو 120 شابا من المخيمات في منطقتي إدلب وعفرين على أن يتم نقلهم لحماية المقرات الحكومية في قطر، وعندما وصلوا إلى تركيا، قالوا لهم إن الوجهة ستكون ليبيا، لافتا إلى أن عملية تجنيد المرتزقة مستمرة ولكن عملية الارسال إلى ليبيا لم تعد كما كانت عليه، بعكس ما كان عليه الحال خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.

