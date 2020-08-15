ليبيا الان

تظاهرة في سبها ضد «تدني الخدمات والتهميش»

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

تظاهر عدد من شباب مدينة سبها، مساء اليوم السبت، ضد ما وصفوه بـ«تدني الخدمات بالمدينة وتهميش الحكومات».

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يظهر عشرات المواطنين يتظاهرون في سبها مرددين شعارات «ليبيا وحدة وطنية لا شرقية ولا غربية»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، و«يا تجار يا تجار نزل نزل في الأسعار».

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يشار إلى تظاهر عدد من المواطنين في ميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس في 7 أغسطس، ضد حكومة الوفاق بسبب ما وصفوه بـ«تردي المعيشة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • ضروري مدينة سبها ترسل وفد من الأعيان او الضباط العسكريين الامنيين المتواجدين هناك وكذلك نقابة المحاميين الى الحكومة الرءيسية في طرابلس العاصمة وعرض ملفات النواقص والخدمات المتأخرة والمعاشات –
    والتظاهر هذا فقط الذي ليس له اهمية لبغض الفءات يوضح الاهمال الواضح للادارات – وسبها تعتبر قلب ليبيا النابض وجوهرة الصحراء الليبية .
    وانتشار الفساد داخل الحكومة الحالية – والموضوع يتم دون تدخلات خارجية .

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