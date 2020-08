أعلنت اللجنة

الرئيسية لمكافحة جائحة كورونا بسرت اليوم السبت إيقاف إصدار الشهادات الصحية

الخاصة بإتمام عقود الزواج، ضمن تدابير تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا

المستجد في المدينة.

وقال رئيس

اللجنة الإعلامية باللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة كورونا بسرت، محمد الأميل، في

تصريحات صحفية، إن اللجنة الرئيسية خاطبت مكتب الرعاية الصحية الأولية سرت؛ لإيقاف

الشهادات الصحية للمتقدمين لعقود الزواج؛ نظرًا لظهور حالات مؤكدة بفيروس كورونا.

وأوضح أن القرار

يهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا في المدينة؛ نظرًا لأن الأعراس أحد أسباب

انتشاره بسبب كثرة التجمعات، لافتًا إلى أن اللجنة اتخذت قرارها بعد التشاور مع

اللجنة الطبية الاستشارية بسرت بالخصوص.

وكشف الأميل عن

مخاطبة اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة كورونا محكمة سرت بشأن التعاون بإبلاغ

المأذون الشرعي بإيقاف عقد القران للمناسبات في هذا الوقت أيضًا.

The post إيقاف عقود الزواج بسرت للحد من انتشار وباء كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24