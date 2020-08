أعلن جهاز النهر الصناعي العظيم منظومة الحساونة – سهل الجفارة، أنه من المتوقع وصول المياه إلى مدينة طرابلس يوم الاثنين المقبل.

The post عاجل //النهر الصناعي العظيم: من المتوقع وصول المياه إلى مدينة طرابلس يوم الاثنين المقبل appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24