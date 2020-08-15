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«فؤاد» لـ«صوان»: ما هي شعبيتكم في ليبيا حتى تأخذوا خطوة للخلف أو للأمام؟!

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم محمد فؤاد، الطبيب الليبي المقيم في إيطاليا، والمحلل السياسي الموالي لـ”حكومة الوفاق” رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، على تصريحاته الأخيرة بشأن التسوية السياسية.

كان “صوان” قال في تصريحات قبل أيام، أن حزبه مستعد لأخذ خطور للخلف، وإن ترتب عليها ظلم، في سبيل التسوية السلمية والمحافظة على المسار السياسي، على حد قوله.

وقال “فؤاد” على حسابه بـ”فيسبوك” أمس الجمعة، تعقيباً على تصريحات “صوان” قائلاً: “من انتم وماذا ومن تمثلون فى ليبيا وماهى شعبيتكم حتى تاخذوا خطوات للخلف او للامام؟!” وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • عصابة أخوان المجرمين ليس لها أي سند قانوني حتي تشكل حزب لأنه لا يوجد في ليبيا قانون ينظم تشكيل أحزاب وليس هناك من يرقب مصادر تمويلها فتجمع أخوان الشيطان بقياده حصان الكارو صوان حزب مبني علي باطل وكل ماهو مبني علي باطل فهو باطل ومصير مجرمين هذا الحزب او هذه المافيا السجن كما حصل لأخوان الشيطان في مصر

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  • مسيطرين على كل مفاصل الدولة وبلاش مكابرة يا محمد فؤاد فالداخلية والبنك المركزى ومؤسسة النفط والدفاع والميليشيات كلها تحت تصرفهم وكذلك السفارات والمالية وغيرها ؟ شنو يحولهم الا قوة قاهرة بدعاء الليبين إلى المولى عز وجل بازاحتهم عاجلا وليس اجلا أنه على كل شىء قدير لقد أفسدوا جميع مناحي الحياة بليبيا وجعلوها جحيما لا يطاق ولا مستقبل فيها ليبيا طالما هذه الشرذمة موجودة فى الحكم ولا أمل الا فى الله لاجتتاهم فيا رب خدهم أخذ عزيز مقتدر انك على كل شىء قدير فنعم المولى ونعم النصير .

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