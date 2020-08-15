«فؤاد» لـ«صوان»: ما هي شعبيتكم في ليبيا حتى تأخذوا خطوة للخلف أو للأمام؟!

هاجم محمد فؤاد، الطبيب الليبي المقيم في إيطاليا، والمحلل السياسي الموالي لـ”حكومة الوفاق” رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، على تصريحاته الأخيرة بشأن التسوية السياسية.

كان “صوان” قال في تصريحات قبل أيام، أن حزبه مستعد لأخذ خطور للخلف، وإن ترتب عليها ظلم، في سبيل التسوية السلمية والمحافظة على المسار السياسي، على حد قوله.

وقال “فؤاد” على حسابه بـ”فيسبوك” أمس الجمعة، تعقيباً على تصريحات “صوان” قائلاً: “من انتم وماذا ومن تمثلون فى ليبيا وماهى شعبيتكم حتى تاخذوا خطوات للخلف او للامام؟!” وفق قوله.