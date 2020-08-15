الحاسي : فبراير قادها الخونة ومن لا يحملون عقلًا واعيًا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعترف العضو السابق في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة بليبيا، ورئيس ما عُرف بحكومة الإنقاذ، عمر الحاسي، بأن فبراير قادها الخونة ومن لا يحملون عقلاً واعيًا أو ضميرًا طاهرًا.

الحاسي قال في تغريدة له، “الثورة التي لا يقودها العقل الواعي والضمير الطاهر والأخلاق الفاضلة، حتما سيقودها الخونة، وسيسرقها المرتزقة، وسيشوهها الجاهلون”.

واعتبر أن الثورة الناجحة هي التي تُسارع برفع وعي الناس وإعادة إعمار العقل وترميم الضمير، وذلك قبل حتى إصلاح البنية التحتية، وإلا فهي ليست ثورة، على حد تعبيره.

وجاء اعتراف الحاسي متأخرًا بعد أكثر من تسع سنوات على فبراير التي جلبت على البلاد لعنة الدمار والخراب والخطف والقتل والتشريد، فضلاً عن الأزمات في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حلت بليبيا منذ إسقاط نظام القذافي في عام 2011م .

وكان الحاسي – في عام 2014 خلال فترة توليه رئاسة حكومة الإنقاذ – قد رفض التفاوض مع الحكومة الموقّتة المُعترف بها دوليا وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، داعيا إياهم إلى المثول أمام المحاكمة.

ونقلت صحيفة «التايمز» البريطانية عن الحاسي قوله إنَّ الحكومة المؤقّتة ومجلس النواب لا بد أن يقدّما للمحاكمة، لأنهما لم يعترفا بحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا القاضي بحل مجلس النواب وإعادة العملية السياسية إلى ما كانت عليه في فبراير 2014، حسب قوله.

وقال الحاسي الذي كان يتحدّث من مبنى المؤسّسة الوطنية للنفط في طرابلس الذي استولت عليه حكومته «إن حفتر ورئيس الحكومة عبدالله الثني خارجان عن القانون لأنهما لم ينصاعا لحكم المحكمة».

وذكرت «التايمز» أنَّ الحاسي اعترف خلال حديثه بأنّ قوات فجر ليبيا تقاتل إلى جانب أنصار الشريعة التي تحارب قوات حفتر التي وصفها الحاسي بأنها «ترتكب جرائم حرب».

وعن تورط أنصار الشريعة في الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي 11 سبتمبر 2012، قال الحاسي على الرغم من أن أفرادها قد يكونون متورطين في الهجوم، لكنها فكرة بسيطة وجميلة ومستحبة، وكنا في إطار الجلوس والحوار للتفاوض معهم ويُمكننا كسبهم .

في المقابل، أشارت التايمز إلى أنَّ الحاسي اعتبر الضربات الجوية التي يشنها حفتر ضد الميليشيات أسهمت في تشدد مواقف بعض الجماعات.

تصريحات الحاسي جاءت متّسقة مع ما قاله قبل أيام لوكالة الأنباء الألمانية حول موقفه من تنظيم أنصار الشريعة في بنغازي التي وصفها بـ»جماعة دعوية».

وأدخلت فبراير ليبيا في مستنقع من الفوضى والتدمير والخراب وإسالة الدماء، بعدما تدخل حلف الناتو بمساعدة بعض الليبيين على إسقاط النظام السابق، ضمن مخطط قذر يهدف إلى السيطرة على ثروات ليبيا ومقدرات شعبها.

وتصدرت ليبيا ترتيب مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2019م، حيث حلت الأولى مغاربيًا والـ 12 عالميًا، ضمن 163 دولة، كما حلت في قائمة أكثر عشرة بلدان تعاني من الآثار الاقتصادية للإرهاب خلال التسع سنوات الأخيرة، حيث تعادل التكلفة الاقتصادية التي تتكبدها نتيجة لذلك 1.2% من إجمالي ناتجها المحلي .

وسجلت أسوأ تصنيف لها في معياري الأمن والاستقرار لعام 2019م، حيث حلت في المركز 161 عالميًا، كما حلت بالمركز 147 عالميًا لتصنيف مؤشر الازدهار العالمي والذي يعتمد على مجموعة من المعايير ذات الصلة بالرخاء الاقتصادي والاستقرار السياسي والحريات الفردية.

وخرجت ليبيا من مؤشر جودة التعليم دافوس للعام 2019 للسنة الرابعة على التوالي، وذلك لافتقارها لمعايير الجودة في التعليم، بعد أن تواجدت ضمن القائمة قبل عام 2011م.

وأشار مؤشر الجوع العالمي الصادر عن كل من مؤسسة “concern worldwide” الدولية، ومؤسسة “Welthungerhilfe” الألمانية، إلى أن صراعات ليبيا منذ عام 2011م جعلت عددًا من الفئات مُعرضة لانعدام الأمن الغذائي الذي يعزوه بالأساس إلى عدم قدرة الناس على الوصول إلى الغذاء بدلا من عدم توفر الغذاء.

ووفق مؤشر معهد المرأة والسلام والأمن، بجامعة جورج تاون، أصبحت ليبيا ثالث أسوأ دولة لحياة المرأة في عام 2019م، من ضمن 167 دولة شملتها الإحصائية.

وتذيلت ليبيا دول العالم بمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2019م، حيث حلت في المرتبة 162 عالميًا، ضمن الـ180 دولة شملها تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”.

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