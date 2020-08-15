مداهمة شقة لمتهم بالإتجار بالبشر بها 66 مهُاجر من جنسيات آسيوية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت مديرية أمن زوارة، قيام قوة من مركز شرطة زوارة الجنوبي التابع للمديرية، بمداهمة شقة لشخص متهم بالإتجار بالبشر، وتجمعهم ونقلهم إلى أوروبا من خلال البحر، مُبينة أنهم ووجدوا بها عدد 66 مهاجر من الجنسيات الآسيوية “باكستان، وبنجلاديش”.

مديرية أمن زوارة ذكرت ، في بيان لها، أنه بالمتابعة والتحري وجدوا الشخص محل الاتهام ويدعى”ر.ع” ليبي الجنسية، يقوم بنقل كميات كبيرة من المواد الغذائية ومياه الشرب إلى أحدى الشقق.

وأوضحت أنه بعد جمع المعلومات اللازمة لدى فرقة التحري تم استيقافه وعند الحديث معه ارتبك، مؤكدة أنه اعترف بأن هذه المواد وهذه المياه لمهاجرين غير شرعيين تابعين له، يقوم بتجميعهم في شقة في انتظار الوقت المناسب لركوب البحر.

وأضافت المديرية أنه تم التحفظ على المهاجرين ونقلهم إلى مركز إيواء مؤقت تابع للمديرية إلى حين استكمال التحقيقات معهم ونقلهم إلى جهات الاختصاص، مُشيرة إلى أنهم جميعًا بصحة جيدة وأن المتهم الرئيسي في هذه العملية يتم التحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة، أعلنت في وقت سابق، أن ما لا يقل عن 683 مهاجرًا ولاجئًا لقوا حتفهم بمياه البحر المتوسط، أثناء محاولاتهم الوصول إلى أوروبا، منذ بداية العام الحالي، أي ما يعادل نسبة 47% من الوفيات المسجلة في الفترة نفسها من العام قبل الماضي، والتي بلغت 1449.

وبحسب الإحصائية، تصدرت اليونان قائمة بلدان الوصول في دول جنوب المتوسط الأوروبية، حيث تمّ تسجيل وصول 16,292 ألف مهاجر ولاجئ، تليها إسبانيا “12,064”، وبعدها إيطاليا “3,186” خلال الفترة ذاتها، التي شهدت إعادة 4,023 ألف مهاجر أو لاجئ إلى ليبيا، بعد اعتراض قواربهم في طريق وسط المتوسط.

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