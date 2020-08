فرنسا تنشط لوقف التوغل التركي في “المتوسط”

قال رئيس مجموعة العمل الوطني، خالد الترجمان، إن التغريدة التي أطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بخصوص التقارب في الرؤى والمواقف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية الليبية، تفتقد إلى التفاصيل، لأن اللهجة الاميركية متطابقة حتى مع رؤساء آخرين من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف الترجمان، لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، السبت، أن تحركات فرنسا نشطة في الفترة الأخيرة لوضع حد للتوغلات التركية في منطقة شرق المتوسط وفي ليبيا.

وأكد الترجمان أن تركيا، عبر مواصلة الزج بالآلاف من المرتزقة من حاملي الجنسية السورية إلى الساحة الليبية للقتال في صفوف قوات حكومة الوفاق، تقوّض السلام وتُضيّق فرص التسوية السلمية الشاملة.

وأكد الترجمان أنه بالنظر إلى ما تقوم به تركيا من ممارسات تقوض السلام فإن الصدام المسلح قادم لا محالة وسيكون عنيفاً جداً بين وحدات الجيش الوطني وبين التشكيلات المسلحة وتركيا.

