توفي اليوم السبت في مدنية بنغازي عيسى مخلوف أسطورة فريق التحدي لكرة القدم خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

