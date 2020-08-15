النهر الصناعي يتوقع وصول المياه إلى طرابلس بحلول الإثنين

توقع جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة، السبت، وصول المياه إلى مدينة ظرابلس الإثنين المقبل بعد انتهار أعمال الصيانة في خط المياه المغذي لمدينة طرابلس محطة طريق المطار.

وأشار الجهاز عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إلى زيارة مدير عام المنظومة، ومدير إدارة المنطقة الشمالية، ومدير إدارة الحماية من التآكل بالمنظومة وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي، وأعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من مدراء الإدارات الفنية، لموقع صيانة التسريب بخط المياه المغذية لمدينة طرابلس بمحطة طريق المطار.

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وأوضح الجهاز أن المسؤولين أطلعوا على سير عمل الصيانة، ودعم الفرق الفنية العاملة بالموقع، متوقعًا استكمال الصيانة، غدًا الأحد، على أن يتم بعد نجاح الصيانة مباشرة ضخ المياه ووصول المياه إلى مدينة طرابلس بحلول الإثنين المقبل.

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