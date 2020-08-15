“الواحة للنفط”: حملة تعقيم لمقر الشركة الرئيسي

قالت شركة الواحة للنفط، إن حملة تعقيم لمقر الشركة الرئيسي، تم اليوم السبت، ببرج أبوليلة وذلك بالتعاون ما بين اللجنة المكلفة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وإدارة النقل والخدمات و تحت إشراف رئيس اللجنة المكلفة ومراقب الصحة المهنية.

يذكر أن وزير الصحة بالحكومة الليبية، وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب، أكد أن الوزارة، خاطبت الوكلاء والشركات المعنية للبدء في عروضهم للتعاقد على شراء لقاحات كورونا الجديدة سواء اللقاح البريطاني أو الروسي.

وبحسب إيجاز صحفى، لإدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، اليوم السبت، فإن التصريحات التي أدلى بها وزير الصحة تشير، إلى أن ليبيا دخلت على خط الدُول الساعية للحصول على اللقاحات الفعالة ضد فيروس كورونا، وحجز مكانها بينهم.

وأعلنت موسكو في الـ11 من أغسطس الجاري موافقة وزارة الصحة الروسية وافقت على أول مصل في العالم لمكافحة مرض كوفيد-19، قام بتطويره معهد “نيكولاي غاماليا” في موسكو، عقب اختبارات له على البشر امتدت لنحو شهرين.

ومن جهة أخرى، وصل اللقاح البريطاني الذي تطوره جامعة أكسفورد بالتعاون مع استرازينيكا البريطانية إلى المرحلة الثالثة الأكثر تقدما، إلى جانب 4 لقاحات أخرى فقط حول العالم، بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.