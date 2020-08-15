رئيس شركة الكهرباء: القوة المشتركة تتعاون لتأمين المحطات «قدر الإمكان»

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، أن القوة المشتركة المكلفة بحماية محطات الكهرباء، ما زالت في تواصل وتعاون مع الشركة لتأمين محطات الكهرباء قدر الإمكان، لمنع تكرار الاعتداءات المسلحة على مشغلي محطات التوليد والتحويل وغرف التشغيل ولضمان توزيع الأحمال بالتساوي بين المدن والمناطق.

ونفي العبدلي في بيان للشركة اليوم، ما ورد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن القوة لم تستطع حماية الموظفين المكلفين بتوزيع الأحمال من التهديدات الأمنية، مؤكدا أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، ومجرد شائعات.

شكشك يدعو مجلس إدارة شركة الكهرباء إلى الالتزام بمعايير الحوكمة وفصل الاختصاصات

ويوم الأربعاء الماضي، دعا رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء «إلى ضرورة التزام مجلس الإدارة بمعايير الحوكمة الرشيدة، وفصل الاختصاصات، وتعيين مدير عام وفقا للمعايير المهنية»، حسب الديوان.

جاء ذلك خلال اجتماع شكشك ووكيل ديوان المحاسبة، علاء المسلاتي، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بمقر الديوان في العاصمة طرابلس.

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