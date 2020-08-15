تصاعد خلافات “النفوذ والكوكايين” بين مسلحي طرابلس

كشف شاب يدعى مصعب البطشة، المنتمي لكتيبة ثوار طرابلس، عن خلافات بين قادة التشكيلات المسلحة، في العاصمة طرابلس، وكيف تم تعذيبه لأنه أحبط صفقة كوكايين لصالح أحد قيادات التشكيلات، حسب قوله.

وروى البطشة في مقطع فيديو، وهو طريح الفراش يتلقى العلاج في إحدى المصحات بالعاصمة طرابلس، قصة تعذيبه وضربه ضرباً مبرحاً من قبل مسلحين منتمين لحكومة الوفاق مصحوبين بمرتزقة من حاملي الجنسية السورية.

وانتشرت حادثة مصعب سريعاً على منصات التواصل الاجتماعي، فقد عكست الرواية التي ذكرها والخبايا التي كشفها وأثارها للجمهور المتابع، بشكل جلي للعيان حالة التشظي والخلافات الحادة ما بين التشكيلات المسلحة حتى داخل الكتيبة نفسها، وأثبتت من جديد أن الصراع ما بين الأفراد المسلحين التابعين للوفاق هو صراع نفوذ له عدة أشكال، ويتم من خلال تجارة الممنوعات، كالكوكايين الذي تحدث عنه.

بسبب قضية كوكايين، تم الكشف عن قضايا استغلال والحصول على امتيازات مالية من مسؤولين عسكريين في صفوف حكومة الوفاق، كل هذا بمساعدة من المرتزقة الذين جلبهم أردوغان إلى ليبيا حيث صاروا في حالة من القوة تسمح لهم بممارسة الاستقواء، وسط صمت مطبق من قبل سلطات حكومة الوفاق الأمنية التي باتت أمام اختبار حقيقي لإثبات وجودها.

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