أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، السبت، أنه يوجد أكثر

من 400 ألف نازح بسبب الصراع الدائر في ليبيا.

وقالت المفوضية في بيان لها، إنها تواصل دعم النازحين الذين هجروا من

منازلهم من خلال المساعدات المالية ومواد الإغاثة الأساسية والمشاريع الصغيرة.

وأوضح البيان أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا وصل إلى قرابة 47

ألفا، مضيفا أن حرس السواحل الليبي أنقذ قرابة 7000 مهاجر في البحر المتوسط حتى 13

من أغسطس الجاري.

The post الأمم المتحدة: أكثر من 400 ألف نازح بسبب الصراع في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24