اللجنة الطبية بـ”الجبل الأخضر”: تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية بالجبل الأخضر عن تسجيلها اليوم السبت 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت اللجنة في بيان لها، اطلعت عليه “الساعة 24” أنه تم رصد 4 حالات جديدة في البيضاء، وحالتين مخالطتين في الأبرق.

ودعت اللجنة الطبية الاستشارية كافة المواطنين إلى اتباع أساليب الوقاية والتباعد الاجتماعي.

يشار إلى أن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، قال إن الوضع الوبائي يدعو إلى القلق، وأن هناك زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر “النجار” في مداخلة هاتفية له، عبر فضائية “ليبيا بانوراما” إحدى الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان، أن الزيادة في عدد الحالات بلغت 439 حالة، موضحًا أن أغلبها في مدن طرابلس ومصراتة والخمس وبعض الحالات المتفرقة في بعض المدن.

وشدد على أن المواطن عليه تنفيذ الضوابط الصحية، والابتعاد عن التجمعات مثل المآتم وصالات الأفراح وكل ما يدعو إلى التجمعات، وأن يركزوا على غسل اليدين والتعقيم.