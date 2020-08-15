أكثر من 400 ألف نازح داخلي في ليبيا

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “يونيسيف”، إن 6971 لاجئا ومهاجرا تم إنقاذهم واعتراضهم من قبل خفر السواحل الليبي وإنزالهم في ليبيا خلال هذا العام، وكان أغلبهم من السودان والصومال.

وبين 10 و13 أغسطس الجاري، أُنزل أكثر من 200 شخص في قاعدة طرابلس البحرية وفي الخمس وزوارة، حيث كانت المفوضية ولجنة الإنقاذ الدولية تقدمان مواد الإغاثة الأساسية والمساعدة الطبية العاجلة خلال نقطة الإنزال قبل أن تقوم السلطات الليبية بنقلهم إلى مراكز الإيواء.

وذكرت المفوضية في تقرير، أنه يوجد حاليا 400 ألف و1836 نازحا داخليا في ليبيا، إذ تواصل تقديم المساعدات المالية ومواد الإغاثة الأساسية والمشاريع سريعة التأثير وهي مشاريع صغيرة سريعة التنفيذ تهدف إلى المساعدة على خلق التعايش السلمي بين النازحين والمجتمعات المضيفة.

وحتى 12 أغسطس، ساعدت المفوضية 35 ألفا و531 نازحا داخليا من بينهم 3 آلاف و494 شخصا عن طريق المنح المالية، و32 ألفا و31 شخصا قدمت لهم مواد الإغاثة الأساسية بالإضافة إلى تنفيذ 26 مشروعا خلال هذا العام.

ويتواصل تسجيل الأشخاص الساعين للحصول على الحماية الدولية في طرابلس، وفي مكتب المفوضية تم تسجيل 4321 لاجئا وطالب لجوء لدى مفوضية اللاجئين في ليبيا، حتى 12 أغسطس.

وفي الأسبوع الماضي تلقت المفوضية أكثر من 200 مكالمة على خطوطها الساخنة المخصصة للتسجيل والخدمات المجتمعية والخط الساخن المخصص لبنغازي. وقدمت المفوضية معلومات حول إعادة التوطين والتسجيل والمساعدة الطبية والمالية إلى جانب الاستشارات.

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