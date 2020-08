أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء اليوم السبت أن غرة شهر

محرم ستكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 أغسطس 2020.

