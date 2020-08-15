بالصور.. وقفة احتجاجية في سبها ترفض التدخل الأجنبي في ليبيا

أعلن عدد من المحتجين اليوم السبت في مدينة سبها خلال وقفة احتجاجية تحت شعار حراك 15 اغسطس. امام مسرح سبها الشعبي عن عدم رضاهم من التدخل الأجنبي فى ليبيا، مطالبين البعثة الأممية بتحمل مسؤولياتها تجاه المواطن الليبي.

وطالب المحتجين، في بيان، بضرورة الاستفثاء على الدستور فى أسرع وقت، وحل كافة الاجسام السياسية من مجلسي النواب والدولة والحكومات المنبثقة عنهما وكذلك الوقف التام لإطلاق النار وحقن دماء الليبين.

تظاهرة في سبها ضد تدني الخدمات والتهميش

وأكد الببان ضرورة تشكيل حكومة وطنية للعمل على اعتماد الدستور والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية ومجالس بلدية والرفض التام لفكرة الأقاليم، وكذلك تفعيل القضاء ومحاربة الفساد والجريمة..

و خرجت مجموعة من الشباب فى تظاهرة جابت شوارع المدينة، سميت بثورة الفقراء ورفعوا شعارات ضد الفساد وعدم وجود الكهرباء..

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا