ليبيا الان

لقاء ساخن.. السراج يلتقى وفدا من مصراتة يقودهم الهريش وشروطهم إبعاد الإخوان المسلمين

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف مصدر مسؤول مقرب من المجلس البلدي مصراتة في اتصال هاتفي مع “الساعة 24” عن لقاء جمع عددا من قيادات وأعيان وممثلي مصراتة والمجلس البلدي بالمدينة، وعددا من القيادات العسكرية الميدانية، مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، للتباحث حول الأزمات الأخيرة التي تمر بها البلاد في محاولة لإيجاد حلول لها.

وبحسب ذات المصدر، أكد أن لقاء الوفد الموسع مع السراج من أجل فك ارتباطه مع جماعة الإخوان المسلمين، وإنهاء سيطرتهم عليه وعلى قرارته، ويبدأ مشروع المصالحة مع كافة الأطراف وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويضم الوفد قيادات بارزة في مصراتة من بينهم الشيخ أبوبكر هريش، وإبراهيم بن رمضان، وعبدالواحد الشيخ، وعددا من القيادات الميدانية، وهم ضد تيار الإخوان المسلمين، وغيرها من الجماعات المؤدلجة.

ويقود “الهريش” وهو أحد أبرز قيادات مصراتة الاجتماعية فريقا من الكتائب المسلحة متمثلة في “الحلبوص” وكتائب “الثوار” بالمدينة وشيوخ وأعيان مصراتة الذين يقفون ضد تمدد جماعة الإخوان المسلمين سواءً في مصراتة أو داخل المجلس الرئاسي في طرابلس.

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الإخوان المسلمين السراج مصراتة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ما الفائدة من اللقاء ومصراتة محتلة من الاتراك بفعل الإخوان ولماذا هؤلاء ما تحركوا ضد الاخوان بمصراتة فالسراج مغلوب على أمره ويجب ألا يعول عليه فى مثل هذه الأمور لانه أحد الخوان المفسدين ؟

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  • هذا الطلب جاء متأخر رحم الله اشتيوى الذى سبقكم فى هذا ولو سمعتكم كلامه لجنبتم المدينة سفك الدماء وسقوط الالاف يتحملها الاخوان حيث راينا الحيوان صوان يتباهى بانه من طلب من السراج ان تعمل حكومته دون نيل ثقة البرلمان وخططوا لمؤتمر جامع لجماعة الاخوان فى غدامسه مع عدد من المأجورين للتخلص من الجيش الوطنى ومجلس النواب وفرض مليشيات ارهابية بدلا من الجيش من الدواعش الذين راينا احدهم يقتل امه واخته فى جريمة بشعة تدل على وحشيته ولاعلاقة له بالاسلام فهو من نوعية الغريانى الصهيونية وليبيا من زمان وقبل ظهور الاخوان كانت تعيش فى امان وتطبق صحيح الاسلام وكنت تجد صاحب المحل يترك محله مفتوحا ويذهب للصلاة ويعود اليه فيجد كما تركه دون اى سرقات
    لعنة الله على الاخوان كلاب النار من شر ماخلق هم خوارج العصر حذرنا رسول الله منهم وعليهم ان يرحلوا الى اسطنبول ويتركوا ليبيا تعيش فى امان انظروا الى مصر والسودان بدون اخوان امن وامان رغم المشاكل الاقتصادية لكن ليبيا تتميز عنهما بثروة نفطية لو استغلت بما يرضى الله لعاش الشعب الليبى فى رفاهية سيدا على ارضه ولا يسمح لاحد بنهب ثروته كما يفعل الاتراك الان بدعم الاخوان والمثل المصرى يقول اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع فكيف نعطى تركيا 4 مليار دولار منحة و8 مليارات قرض بدون فائدة اربع سنوات مما يضيع على البلاد استثمار هذا المبلغ ليحقق نصف قيمتها تم نهبها من الاتراك !!

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