لقاء ساخن.. السراج يلتقى وفدا من مصراتة يقودهم الهريش وشروطهم إبعاد الإخوان المسلمين

كشف مصدر مسؤول مقرب من المجلس البلدي مصراتة في اتصال هاتفي مع “الساعة 24” عن لقاء جمع عددا من قيادات وأعيان وممثلي مصراتة والمجلس البلدي بالمدينة، وعددا من القيادات العسكرية الميدانية، مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، للتباحث حول الأزمات الأخيرة التي تمر بها البلاد في محاولة لإيجاد حلول لها.

وبحسب ذات المصدر، أكد أن لقاء الوفد الموسع مع السراج من أجل فك ارتباطه مع جماعة الإخوان المسلمين، وإنهاء سيطرتهم عليه وعلى قرارته، ويبدأ مشروع المصالحة مع كافة الأطراف وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويضم الوفد قيادات بارزة في مصراتة من بينهم الشيخ أبوبكر هريش، وإبراهيم بن رمضان، وعبدالواحد الشيخ، وعددا من القيادات الميدانية، وهم ضد تيار الإخوان المسلمين، وغيرها من الجماعات المؤدلجة.

ويقود “الهريش” وهو أحد أبرز قيادات مصراتة الاجتماعية فريقا من الكتائب المسلحة متمثلة في “الحلبوص” وكتائب “الثوار” بالمدينة وشيوخ وأعيان مصراتة الذين يقفون ضد تمدد جماعة الإخوان المسلمين سواءً في مصراتة أو داخل المجلس الرئاسي في طرابلس.