أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء اليوم السبت أن غرة شهر

محرم ستكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 أغسطس 2020.

وأوضح المركز في بيان له أن الدراسات الفلكية والحسابات العلمية الخاصة

بتحديد شهر محرم للسنة الهجرية 1442 هجريا الموافق للسنة الشمسية 2020 تؤكد بداية

هذه السنة يوم الأربعاء في تمام الساعة 4.42 صباحا بتوقيت ليبيا المحلي.

وأضاف أن هذه البداية تعرف بالبداية الفلكية لهذا الشهر وهي واحدة في كل

دول العالم حسب التوقيت العالمي وتحدث في أي لحظة من اليوم ولا تعتمد على الموقع

الجغرافي.

وبين أن هلال شهر محرم للعام 1442 هجريا سيكون الأربعاء 19/8/2020 ويمكن

رؤيته بكافة المدن الليبية وحول العالم.

The post مركز الاستشعار عن بعد: الأربعاء المقبل غرة شهر محرم appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24