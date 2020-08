الآغا: الوضع الوبائي في مصراتة حرج للغاية ومراكز العزل لا يمكنها استيعاب الأعداد الكبيرة

كشف عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة،

خليل الأغا، اليوم السبت، أن الوضع الوبائي في مدينة مصراتة، حرج جدًا مؤكدا أن

مراكز العزل لا يمكنها استيعاب الأعداد الكبيرة من الإصابات التي تتزايد يوميًا.

وأضاف الأغا، في تصريح إعلامي أن النسبة الأكبر من الوفيات المُصابة بفيروس

كورونا، من أصحاب الأمراض المُزمنة، مثل؛ ارتفاع ضغط الدم والسكري، ومرضى الكلى،

مُوضحًا أن الإشكالية في عدم توفر الرعاية الخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، لقلة

الكادر الطبي.

وبين أن معظم المصابين

بالفيروس لم تظهر عليهم الأعراض إلا بعد مرور عشرة أيام وممارسة حياته بشكل طبيعي،

مشيرًا إلى أن هذه إشكالية أخرى حيث عدد المخالطين لحاملي الفيروس أكبر من

المصابين بكورونا نفسها، وهذا يعكس عدم إدراك الناس لحجم المصيبة، على حد تعبيره.

ولفت الأغا، إلى أن ما يتم ملاحظته أن أبرز الأعراض التي تظهر على المصاب

بكورونا هي نقص الأكسجين في الدم، مختتمًا بأن عدد الإصابات في الفرق الطبية بلغت

ما بين 30 إلى 35 إصابة، بينهم حوالي 15 حالة باللجنة و4 حالات بالمختبر و10 بين

الأطباء.

